РИАМО (БАЛАШИХА) – 21 окт. На территории подмосковной Балашихи с начала текущего года установили 1,5 тысячи новых дорожных знаков, также обустроили 400 пешеходных переходов, сообщается на сайте администрации городского округа.

«С начала 2019 года в рамках муниципальной программы развития дорожно-транспортной инфраструктуры на территории городского округа Балашиха на дорогах было установлено и отремонтировано 1,5 тысячи дорожных знаков», – сказал глава Балашихи Сергей Юров.

Он добавил, что в текущем году было обустроено 400 пешеходных переходов. Новую разметку нанесли возле школ, детских садов и социальных учреждений.

В 2019 году по программе «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса на территории городского округа Балашиха» отремонтировали 51 дорогу общей протяженностью более 31 километра.