РИАМО – 21 окт. В Московской областной думе 22 октября состоится конкурс проектов «Я – Волонтер» среди воспитанников подмосковных образовательных организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, говорится в сообщении пресс-службы регионального министерства образования.

«Конкурс проводится уже второй год подряд. В этом году 35 воспитанников из 10 образовательных организаций представят свои волонтерские проекты, каждый из которых имеет большую социальную значимость», – отметила первый заместитель председателя правительства Московской области – министр образования региона Ольга Забралова.

Она уточнила, что ребята проделали большую работу в ходе подготовки. По итогам конкурса трем финалистам будут вручены наградные медали и денежные сертификаты за успешную реализацию проектов.

Конкурс «Я – Волонтер» направлен на развитие и формирование культуры добровольчества в Московской области, привлечение к волонтерской деятельности детей-сирот из детских домов, формирование у воспитанников чувства взаимопомощи и ответственности за других.