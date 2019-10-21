РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 21 окт. Жители подмосковного Подольска смогут погасить задолженность за электроэнергию без начисления пеней до конца текущего года в рамках акции «Пеневая амнистия», сообщается в группе «МУП «СЕЗ» в соцсети «ВКонтакте».

«Как сообщает АО «Мосэнергосбыт», с 1 ноября по 31 декабря 2019 года на территории Москвы и Московской области, в том числе и в Подольске, будет проводиться акция «Пеневая амнистия». В ее рамках будет произведено обнуление пеней (за исключением признанных в судебном порядке) при условии 100% погашения долга по электроэнергии», – говорится в сообщении.

Управляющая компания МУП «СЕЗ» призвала горожан принять участие в акции и воспользоваться временной амнистией.