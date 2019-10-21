РИАМО – 21 окт. В центре «Космонавтика и авиация» на ВДНХ 25 октября открывается фотовыставка «Взгляд сверху», здесь будут представлены снимки, сделанные космонавтами во время экспедиций на МКС, говорится в сообщении пресс-службы АО «ВДНХ».

«Экспозиция объединяет около 100 снимков, которые были сделаны с 2007 по 2018 год и во многом уникальна. Представленные работы запечатлели исключительные природные явления, мегаполисы и известные сооружения, места, облюбованные туристами и путешественниками. Например, облака над Курилами и Кавказом, озера Балатон и Чад, мировые столицы и Великую китайскую стену», – отмечается в сообщении.

Важную часть выставки «Взгляд сверху» составляют работы летчика-космонавта, героя России и президента центра «Космонавтика и авиация» на ВДНХ Федора Юрчихина.

По его словам, «космическая фотография стала важной и увлекательной составляющей полетов в космос». Тем не менее, не стоит забывать и об особенностях этой работы.

«Самая большая проблема связана с освещением. Дело в том, что в космосе свет выставляет всегда природа, а мы ничего не можем изменить. Чтобы сделать удачный кадр, нужно проводить часы у иллюминатора и постоянно заниматься расчетами, точно знать, под каким углом, с какой стороны упадет свет. В космосе каждый из нас – охотник за светом. Ну а на этой выставке собраны лучшие трофеи такой «охоты», – поделился Юрчихин.

По замыслу организаторов выставка разделена на три зоны. Раздел «Явления» предлагает рассмотреть из космоса ураган «Алекс» и тайфун «Трами», изучить песчаную бурю в Ираке или пожары в Калифорнии.

«И плыла Земля на кругах своих, омываемая вышними ветрами», – первое, что приходит на ум, когда попадаешь в зону «О Земле».

Здесь гостей ждут совершенно новые образы известных рек, озер и гор. Богатый и широкий Амур, загадочный Тибет, облюбованное розовыми фламинго Красное озеро в Боливии, манящий вулкан Килиманджаро и успокаивающие Альпы, а еще множество мест на карте мира, которые теперь можно увидеть из космоса.

В разделе «Создано человеком» посетители получат незабываемую возможность увидеть сразу и крупнейшие мегаполисы планеты, и известные сооружения. Здесь можно во всех подробностях изучить географию Москвы, Токио, Нью-Йорка, Сиднея, Парижа и других городов. А также «побывать» на Курской АЭС и ГЭС Итайпу в Бразилии, в столице зимней Олимпиады-2014 Сочи и на нефтепромыслах в Каспийском море.

Выставка работает ежедневно (кроме понедельника) с 11:00 до 22:00. Попасть на нее можно по входному билету в центр «Космонавтика и авиация».