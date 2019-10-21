РИАМО (БАЛАШИХА) – 21 окт. Команда подмосковной Балашихи по тяжелой атлетике в составе российской сборной заняла второе место на международном турнире в Белоруссии, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

В международном турнире приняли участие около 100 спортсменов из Польши, Латвии, Израиля, Белоруссии и России. В их числе и спортсмены из Балашихи.

«Балашихинские спортсмены в составе российской сборной из 12 человек стали вице-чемпионами международного турнира по тяжелой атлетике, который провели в Бресте. Поздравляем наших спортсменов. Приятно, что Балашиха отличается на таких крупных турнирах», – сказала замначальника управления по физической культуре, спорту и работе с молодежью администрации Балашихи Юлия Евстигнеева.

Она добавила, что кубок за второе место вручили директору балашихинского спортивного комплекса «Метеор» Антону Орешкову.

Кубок поместят на триумфальный пьедестал в Центре ГТО городского округа.