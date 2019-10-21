РИАМО - 21 окт. Московская области попала в топ-15 наиболее безопасных субъектов России, за 9 месяцев в регионе зарегистрировано 57287 преступлений, это на 2,3 тысячи меньше, чем за аналогичный период прошлого года, говорится в сообщении пресс-службы главного управления региональной безопасности Подмосковья.

«Уровень преступности на 100 тысяч жителей снизился в текущем году более чем на 5%. Важно отметить, что это происходит на фоне роста числа преступлений в целом по стране (плюс 2%). Значительно сократилось количество грабежей, краж автомобилей, краж из квартир, преступлений, совершенных в общественных местах и на улицах», – отмечается в сообщении.

В Подмосковье развивается система видеонаблюдения «Безопасный регион». Практически все соцобъекты и места массового скопления людей оснащены камерами, появляются они и в подъездах. На сегодняшний день в системе уже есть более 35 тысяч камер.

Правоохранительные органы успешно используют систему, также доступ к ней есть у ФСО, УФСБ России по Москве и Московской области, Росгвардии и других федеральных силовых структур.

Чаще всего с помощью камер раскрывают кражи на улицах, случаи вандализма, находят виновников ДТП. Вторым направлением является модернизация программного и аппаратного обеспечения и внедрение системы распознавания лиц при помощи установленных подъездных и дорожных видеокамер. Это позволит добиться значительного снижения уровня преступности (до 20%) и повысит уровень раскрываемости преступлений.

Кроме того, в регионе ведется работа по открытию новых участковых пунктов и ремонту территориальных отделов полиции.

Большое внимание уделяется проведению активной работы по профилактике наркомании и пропаганде здорового образа жизни. Подмосковье входит в топ-5 регионов по снижению количества преступлений, совершенных в состоянии наркотического и алкогольного опьянения.

«Результат реализации комплексной программы по обеспечению безопасности очевиден – Московская область впервые вошла в число 15 наиболее безопасных субъектов», – резюмируется в сообщении.