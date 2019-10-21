РИАМО - 21 окт. На минувшей в неделе в Московской области введено в эксплуатацию восемь жилых домов на 2413 квартир и 13 нежилых объектов площадью 87 тысячи квадратных метров, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики Московской области.

«За неделю в Московской области введены в эксплуатацию: жилой дом на 883 квартиры в ЖК «Столичный» в Балашихе (дом 10); корпус 2 ЖК «Лидер» в Лобне на 200 квартир; жилой дом на 552 квартиры в Одинцове по адресу: улица Чистяковой, дом 6», – отметила министр жилищной политики региона Инна Федотова.

Она добавила, что еще введены: три дома ЖК «Город-курорт Май» на 94 квартиры в Ленинском городской округе, два дома на 272 квартиры в Дмитровском городском округе в границах улиц Шоссейная, Некрасова, Заводская, корпуса 7 и 9. В Нахабине разрешение на ввод выдали восьмиэтажному дому на 412 квартир в ЖК «Малина».

Среди нежилых объектов введены в эксплуатацию: дворцы спорта в Раменском и Одинцове, детский сад в Красногорске (Путилково), производственный цех в Воскресенске, два складских помещения и пять объектов торговли.

Разрешения на строительство выданы 15 нежилым объектам площадью 49 тысяч квадратных метров. Это производственные цеха в Раменском, Пушкине, Подольске, Коломне, Домодедове; детский сад на 140 мест в Электростали; ФАП на 25 мест в Ступине; ледовый дворец в Люберцах; складской комплекс в Солнечногорске; два объекта торговли.