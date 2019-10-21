РИАМО – 21 окт. В Минобороны РФ заявили, что все предусмотренные на учениях «Гром-2019» задачи были выполнены в полном объеме, передает Федеральное агентство новостей.

Основной целью учений была проверка системы боевого управления ВС РФ. Ракеты достигли заданных полигонов, поразив условные цели и подтвердив заданные характеристики.

«В задачи военных не входил пуск максимального количества ракет. Так, к примеру, одну из ракет подводной лодки «Рязань» не задействовали в учебном ударе. Причиной стало получение информации о техническом состоянии. Однако отмена ее пуска никак не повлияла на результат учений», – говорится в сообщении.

Ранее СМИ сообщили о том, что атомная подлодка «Рязань» не смогла выпустить одну из двух заявленных баллистических ракет Р-29Р по полигону Чижа из-за отказа технических систем.