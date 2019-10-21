РИАМО (КОРОЛЕВ) – 21 окт. Более 400 обращений поступило от жителей Королева в приемную местного отделения партии «Единая Россия» с начала года, сообщил первый заместитель секретаря королевского отделения партии Дмитрий Денисов.

В понедельник в Королеве прошла отчетно-выборная конференция местного отделения партии «Единая Россия». На ней участники подвели итоги за 9 месяцев работы в текущем году.

«Мы добились высоких результатов, показателем чего является доверие жителей города. Прошедшие выборы показали, насколько жители Королева нам доверяют, в итоге партия получила 21 мандат из 30 в нынешнем совете депутатов. Мы не прячемся за отчетами и презентациями, члены партии и ее сторонники лично выезжают на места, общаются с жителями и помогают решать проблемы. В этом году мы получили более 400 обращений, больше половины из которых решены положительно», – сказал Денисов.

Он добавил, что на остальные вопросы даны разъяснения и проведены консультации. В основном вопросы жителей касались сферы ЖКХ и финансово-экономических вопросов.

На конференции также был переизбран местный политсовет и выбраны делегаты для участия в региональной конференции партии «Единая Россия».