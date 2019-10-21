РИАМО (БАЛАШИХА) – 21 окт. Для жительниц подмосковной Балашихи 23 октября запустят четвертый бесплатный набор «Школы оптимального здоровья», группа состоит из 15 слушательниц, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

«Долгожданный четвертый курс «Школы оптимального здоровья» распахнет свои двери для 15 слушательниц 23 октября. Занятия будут проводиться в общественной палате Балашихи. В настоящий момент мы проводим подготовительные мероприятия – собираем материалы, готовим помещение. Уверены, что этот курс будет таким же интересным, как и все предыдущие», – сказала председатель общественной палаты Балашихи Елена Жарова.

Она добавила, что педагогами «Школы оптимального здоровья» стали эксперты общественной палаты. Участницы курса смогут пройти бесплатное обследование в Центре здоровья Балашихинской областной больницы, посетить косметолога, различные мастер-классы и позаниматься с персональным тренером.

По завершении курса «Школы оптимального здоровья» слушательницам вручат сертификаты.