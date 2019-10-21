РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 21 окт. Ремонт кровли в многоквартирных домах Люберец проходит в рамках капремонта общего имущества МКД, на текущий момент работы завершены почти в 30 домах, сообщил глава городского округа Владимир Ружицкий.

«В планах на текущий год – капитальный ремонт 125 домов, это работы по ремонту кровли, фасадов, внутридомовым инженерным системам, замене лифтового оборудования. Подрядчики полностью завершили ремонт в 47 домах. Ремонт кровель выполнен в 29 МКД», – сказал Ружицкий.

Он подчеркнул, что всего в текущем году кровельные работы запланированы в 49 жилых домах.

«На прошедшей неделе ремонт кровли полностью закончили в жилом доме №181 на Октябрьском проспекте в Люберцах», – отметил глава округа.

Кроме того, продолжаются ремонтные работы на фасадах, они выполнены в 24 домах из 43. Также приводят в нормативное состояние внутридомовые инженерные системы. На сегодняшний день работы выполнены в 15 домах из 26. Замена лифтового оборудования проходит в 16 МКД.