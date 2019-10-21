РИАМО – 21 окт. За неделю застройщики устранили 293 нарушения на стройках Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области.

Инспекторским составом Главгосстройнадзора Московской области с 14 по 20 октября 2019 года на строящихся объектах выявлено 346 нарушений требований градостроительного законодательства и нормативных документов в области строительства.

«На территории региона за неделю по предписаниям инспекторов устранено 169 нарушений строительных норм и правил, приведено в порядок 39 строительных площадок, устранено 41 нарушение порядка ведения исполнительной документации, оформлена разрешительная документация на два объекта, а также устранено 42 иных нарушения», – заявил начальник Главгосстройнадзора Московской области Артур Гарибян.

За неделю инспекторским составом ведомства проведено 188 проверок строящихся объектов.