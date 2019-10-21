РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 21 окт. В понедельник подрядчик приступил к установке «лежачих полицейских» на улице Победы в микрорайоне Климовск Подольска, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «ВКонтакте».

«Безопасность дорожного движения в микрорайоне Климовск. Для обеспечения безопасности дорожного движения и в связи с большим количеством ДТП с пострадавшими на улице Победы ведутся работы по обустройству искусственных дорожных неровностей», – говорится в сообщении.

В материале поясняется, что данные меры позволят снизить скорость автомобилей.