РИАМО - 21 окт. В Подмосковье за 9 месяцев выявили 116 фактов нарушения законодательства в сфере оборота табачной продукции, так, было изъято 32 партии табачной продукции и курительных смесей для кальянов из-за отсутствия специальных марок, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Московской области.

«За 9 месяцев текущего года проверено 394 объекта, осуществляющих розничную продажу табачной продукции, из них в 114 объектах установлены нарушения действующего законодательства в сфере охраны здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака. Проверено более 340 тысяч пачек табачной продукции, в том числе более 72 тысяч импортных», – говорится в сообщении.

В ходе проверок выявили 116 фактов нарушения законодательства в сфере оборота табачной продукции. Так, в ходе проверки в двух магазинах сети – в Дмитрове и Воскресенске – выявили розничную торговлю табачной продукции с открытой выкладкой и демонстрацией продукции в торговом зале магазина. В Домодедове на предприятии торговли выявили нарушение расстояния до детского образовательного учреждения при реализации табачных изделий. В магазине также продавали сигареты по цене ниже установленной.

«На предприятиях общественного питания, розничной торговли и производства городов Домодедово, Подольск, Ногинск, Раменского округа отсутствуют знаки установленной формы о запрете курения на рабочих местах и в рабочих зонах, организованных в помещениях», – разъясняется в материале.

По всем фактам нарушений приняты меры административного воздействия. В отношении одного ИП возбудили дело об административном правонарушении, материалы дела направили в суд, продукцию конфисковали.

По результатам надзора из оборота изъяли 16 партий табачной продукции в количестве 108 пачек и 16 партий курительных смесей для кальянов объемом 48 килограммов за реализацию продукции с отсутствием специальных марок.

Всего было вынесено 149 постановлений о привлечении к административной ответственности в виде штрафов на сумму около 2 миллионов рублей.