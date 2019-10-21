РИАМО - 21 окт. В Смоленске с 19 по 20 октября прошли всероссийские соревнования по фехтованию на шпагах среди юниоров, представитель Подмосковья Дмитрий Швелидзе завоевал награду высшей пробы, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

В соревнованиях шпажистов Швелидзе одолел москвича Егора Ломагу, расположившегося на второй строчке, а также представителя Санкт-Петербурга Артема Саркисяна и Артура Толасова из Москвы, разделивших бронзу.

«Подмосковный фехтовальщик Дмитрий Швелидзе, несмотря на свой юный возраст, уже обладает рядом наград всероссийского и международного уровней. В составе сборной России он выиграл два серебра Универсиады в Неаполе, а также завоевал второе место чемпионата Европы среди юниоров и кадетов. В Смоленске он подтвердил свой статус одного из сильнейших в стране», – заявил министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.