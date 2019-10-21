РИАМО (БАЛАШИХА) – 21 окт. В подмосковной Балашихе планируют отремонтировать 450 подъездов по губернаторской программе «Мой подъезд» в 2020 году, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

«В 2020 году в Балашихе мы продолжим реализацию программы губернатора Московской области Андрея Воробьева «Мой подъезд». Планируем произвести ремонт в 450 подъездах многоквартирных домов», – сказал глава Балашихи Сергей Юров.

Он добавил, что по плану 2019 года в Балашихе будет отремонтировано более 600 подъездов. Там поменяют напольное покрытие, покрасят стены, обновят входные группы.

Программа «Мой Подъезд» реализуется в Московской области с 2017 года по поручению губернатора Андрея Воробьева.