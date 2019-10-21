РИАМО – 21 окт. Ежегодные поступления от аренды земельных участков в бюджет Наро-Фоминского городского округа составят более 9,2 миллиона рублей, говорится в сообщении пресс-службы комитета по конкурентной политике Московской области.

«Комитетом по конкурентной политике Московской области совместно с администрацией Наро-Фоминского городского округа реализованы в аренду три земельных в городе воинской славы, богатом своими живописными местами и памятниками архитектуры. В ходе торгов итоговый размер годовой арендной платы за пользование участками превысил начальную цену в семь раз», – отмечается в сообщении.

Ежегодные поступления от аренды земельных участков в бюджет Наро-Фоминского городского округа составят более 9,2 миллиона рублей, что имеет существенное значение в решении социально-экономических задач.

«Любой желающий может стать следующим обладателем земельного участка для строительства жилого дома в Подмосковье. Участвуйте в торгах!» – резюмируется в материале.