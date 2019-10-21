РИАМО - 21 окт. Сообщение о взрывном устройстве в магазине Metro на 1-й Дубровской улице в Москве оказалось ложным, магазин работает в штатном режиме, сообщил РИАМО в понедельник сотрудник пресс-службы компании Metro Cash&Carry.

«Во время проверки опасных предметов не обнаружено, торговый центр вернулся к своей обычной работе», – сказал собеседник агентства.

Ранее он сообщил, что посетителей и сотрудников магазина Metro эвакуировали из-за угрозы взрыва. Территорию ТЦ проверяли кинологи с собаками.