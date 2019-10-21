РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 21 окт. Ученики 10 класса школы №15 подмосковного Красногорска стали лауреатами I степени Всероссийского конкурса «Старт инноваций», сообщается на официальном сайте администрации муниципалитета.

«Ученики средней школы №15 горокруга Красногорск стали лауреатами I степени на Всероссийском конкурсе «Старт инноваций», который проводится в рамках инновационного проекта «Моя Россия». На суд жюри была представлена коллективная исследовательская работа учащихся 10 «Б» класса Дарьи Денисовой и Элины Рагимовой «История создания школьного музея», – говорится в сообщении.

Музей в школе №15 создан в 2008 году. Более 130 экспонатов собирали педагоги и родители в поездках по деревням Подмосковья и всей России. Также активное участие в пополнении музейной коллекции приняли школьники, выполняя на уроках технологии поделки из бисера и дерева, вышивки в технике «изонить» и принося семейные старинные предметы.