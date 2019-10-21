РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 21 окт. Житель подмосковных Люберец попросил главу округа Владимира Ружицкого установить памятник горожанам – труженикам тыла, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

Владимир Тюленев вместе с депутатом округа Василием Бызовым попросили главу Люберец установить к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне памятник жителям – труженикам тыла.

«Вынесем возможность установки памятника на обсуждение общественной палаты. Туда вас пригласим и обсудим», – сказал Ружицкий.

Бызов предложил установить памятник на месте композиции «Я люблю Люберцы» на Октябрьском проспекте.