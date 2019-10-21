РИАМО – 21 окт. Ведущий телеканала «Россия-1» Владимир Соловьев внесен в Книгу рекордов Гиннесса за самое долгое пребывание в эфире в течение недели, сообщает Федеральное агентство новостей.

«С 18 по 24 марта этого года кадры с участием журналиста транслировали по телевидению на протяжении 25 часов 53 минут и 57 секунд. Для этого он пять дней подряд находился в прямом эфире не менее пяти часов в сутки в рамках своих передач «Вечер с Владимиром Соловьевым» и «Кто против?», – говорится в сообщении.

Подсчетом времени занималось независимое подразделение программной дирекции ВГТРК. Записи перевели на английский язык и отослали представителям Книги рекордов Гиннесса.

Предыдущий рекорд был установлен японским ведущим Монта Мино. Он провел в эфире 21 час 42 минуты.