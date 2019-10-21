РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 21 окт. Власти подмосковных Люберцах судятся с застройщиком ООО «Мастер Хауз», который не выполнил условия договора о развитии застроенной территории микрорайона 3-3А, сообщил замглавы администрации горокруга Эдуард Рыжов.

В понедельник глава Люберец Владимир Ружицкий провел прием жителей с участием Рыжова. Житель попросил дать полную информацию населению о развитии застроенной территории микрорайона 3-3А, а также привлечь к ответственности застройщика «Мастер Хауз», который не выполнил условия договора от 18 августа 2014 года «О развитии застроенной территории микрорайона 3-3А города Люберцы».

«Развитие микрорайона 3-3А рассматривается за счет договора о развитии застроенных территорий и за счет инвестиционных средств. Сейчас идет судебный арбитраж с ООО «Мастер Хауз» по вопросу невыполнения обязательств договора», – сказал Рыжов.

Он добавил, что данный застройщик не может расселить 11 квартир в шести домах данного микрорайона. Но по словам жителя, квартиры уже расселили. В свою очередь Ружицкий подчеркнул, что по данному факту необходимо провести проверку.