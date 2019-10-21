РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 21 окт. «ЗиО-Подольск» изготовил и отгрузил комплект оборудования для энергоблока АЭС в Республике Бангладеш, говорится в сообщении пресс-службы предприятия.

«ЗиО-Подольск» – крупнейший производитель высокосложного теплообменного оборудования для объектов топливно-энергетического комплекса: атомных и тепловых электростанций, нефтяной и газовой промышленности. 40% установленной энергетической мощности России, стран СНГ и Балтии оснащены оборудованием с маркой «ЗиО», в том числе 100% атомных электростанций, начиная с первой в мире АЭС в Обнинске.

«ПАО «ЗиО-Подольск» изготовил и отгрузил комплект барботера для энергоблока №2 АЭС «Руппур» (Республика Бангладеш). Технический проект разработан специалистами АО ОКБ «Гидропресс», рабочая конструкторская документация – сотрудниками департамента оборудования атомного машиностроения ПАО «ЗиО-Подольск». Представители компаний также осуществляют сопровождение изготовления и шефмонтаж», – говорится в сообщении.

Барботер – один из важных элементов оборудования для АЭС. Аппарат является составной частью системы компенсации давления реакторной установки. Масса изделия – 15 тонн. Срок службы оборудования 40 лет.

Заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов рассказал, что ранее «Машиностроительный завод «ЗиО-Подольск» уже изготавливал барботеры этого класса для АЭС целого ряда отечественных и зарубежных атомных электростанций. Например, оборудование завода успешно эксплуатируется на Тяньваньской АЭС в Китае, АЭС «Куданкулам» в Индии, блоках второй очереди Ростовской и Ленинградской атомных станций.