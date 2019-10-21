РИАМО - 21 окт. Несанкционированные навалы бытового мусора ликвидировали в лесах рядом с подмосковным Волоколамском, всего вывезли более 30 кубометров отходов, говорится в сообщении пресс-службы комитета лесного хозяйства Московской области.

Уборка прошла рядом с селами Середа и Осташево и деревней Ядрово с территории Серединского, Осташевского и Ядровского участковых лесничеств.

«Чистота и порядок на лесных участках зависят от каждого из нас, от нашей культуры и отношения к природе», - сказала заместитель директора Волоколамского филиала ГКУ Московской области «Мособллес» Марина Кислицына.

С 80 квадратных метров собрали и вывезли более 30 кубометров мусора.