РИАМО - 21 окт. Кинологи проверяют магазин Metro на 1-й Дубровской улице в Москве после сообщения о заложенном в нем взрывном устройстве, все посетители и сотрудники магазина эвакуированы, сообщил РИАМО в понедельник сотрудник пресс-службы компании Metro Cash&Carry.

«Поступило сообщение о заложенной бомбе в торговом центре на 1-й Дубровской. Клиенты и сотрудники магазина эвакуированы, угрозы жизни людей нет. На данный момент торговый центр закрыт, проводится кинологическое обследование пустого помещения», – сказал собеседник агентства.

Он добавил, что безопасность клиентов и сотрудников является приоритетом компании Metro.