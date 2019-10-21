РИАМО (КОРОЛЕВ) – 21 окт. Жителям Королева расскажут о профилактике рака молочной железы 23 октября, говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.

Мероприятие состоится в рамках акции «Маммологический скрининг женского населения в Московской области», приуроченной к Всемирному дню борьбы против рака молочной железы.

«Заведующая первичным онкологическим диспансерным отделением (Королевской горбольницы – ред.) Светлана Алхимова проведет для жителей занятие, посвященное профилактике заболеваний молочных желез, где расскажет о методах самодиагностики, которые позволят выявить симптомы заболевания на ранних стадиях и, тем самым, предотвратить его дальнейшее развитие. Занятие пройдет 23 октября», – говорится в сообщении.

Встреча состоится в конференц-зале Королевского родильного дома на 2 этаже. Начало в 10:00. Вход свободный, предварительная регистрация не требуется.