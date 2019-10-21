РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 21 окт. Уличное освещение восстановили у Дома культуры в деревне Федюково подмосковного Подольска после жалобы местной жительницы, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Жительница написала на портал жалобу на отсутствие уличного освещения в деревне Федюково. Она отметила, что на улице Строителей не горят фонари у Дома культуры, из-за этого детям приходится возвращаться с занятий по темноте.

«Администрация Подольска рассмотрела обращение по вопросу устройства наружного освещения в деревне Федюково и сообщает, что по указанному в обращении адресу подрядной организацией были выполнены работы по замене ламп. Освещение восстановлено», – сказал замглавы администрации округа по дорожно-транспортному комплексу и благоустройству Анатолий Гребенюк.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.