РИАМО - 21 окт. Расширенное заседание регионального правительства пройдет под руководством губернатора Московской области Андрея Воробьева 22 октября, говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья.

«В мероприятии примут участие руководители областных министерств и ведомств, а также главы муниципальных образований», - отмечается в материале.

Заседание начнется в 10:00. Связь с некоторыми его участниками будут поддерживать в режиме видеоконференции.