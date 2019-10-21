РИАМО - 21 окт. В рамках XXVII международного архитектурного фестивале «Зодчество» экспозицию Московской области отметили золотым знаком — высшей наградой смотра-конкурса «Регионы России», говорится в сообщении пресс-службы Мособлархитектуры.

«Нам очень приятно, что профессиональное сообщество отметило достижения Московской области, удостоив представленную нами экспозицию самой высокой оценки фестиваля – Золотого знака «Зодчества». Кроме того, еще 6 проектов получили награды в разных номинациях», – отметил председатель комитета по архитектуре и градостроительству Московской области Владислав Гордиенко.

Московская область представила, наряду с Москвой, наиболее масштабный стенд. Главной темой подмосковной экспозиции стала «Градосфера Подмосковья» – комплексный проект, затрагивающий важнейшие сферы развития подмосковных городов.

«Главный архитектор Подмосковья Александра Кузьмина отметила, что представленная экспозиция продемонстрировала Московскую область как градостроительно активный регион, где особое внимание уделяется сбалансированному развитию территории. На стенде были отражены знаковые проекты», - отмечается в материале.

© пресс-служба Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области © пресс-служба Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области 1 из 2

В экспозиции нашлось место разработке архитектурных концепций и проектов в различных сферах. Было уделено внимание цифровизации градостроительной деятельности.

Также в рамках фестиваля наградами смотра-конкурса «Архитектурные произведения» были отмечены областная гимназия имени Е.М. Примакова, гостинично-деловой комплекс «Клубный дом «Рублево», проект реставрации и сохранения объекта культурного наследия федерального значения «Усадьба Кривякино», концепция развития и благоустройства общественных территорий набережной реки Яуза в Мытищах, проект благоустройства набережной реки Клязьмы в Щелкове и проект частного загородного дома.

Международный фестиваль «Зодчество 19» проходил в Москве в Гостином дворе с 17 по 19 октября. Это главный смотр достижений в области архитектурной и градостроительной деятельности городов и регионов России. Участие в нем приняли 15 регионов России. Основной темой мероприятия в этом году стала «Прозрачность».