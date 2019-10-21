РИАМО – 21 окт. Торговая сеть «Пятерочка» в понедельник открыла второй магазин в новой концепции, новое заведение работает в Ликино-Дулеве и стало первым универсамом в новой концепции, открытым в небольшом населенном пункте, говорится в сообщении пресс-службы министерства потребительского рынка и услуг Московской области.

«В новом магазине вдвое увеличена доля категории fresh, на полках этой «Пятерочки» представлено более 1,4 тысячи наименований свежей продукции. Кроме того, учитывая современные покупательские предпочтения, универсам предлагает более 80 наименований готовой продукции (food-to-go/ready-to-eat) и возможность приобрести кофе и свежевыжатый апельсиновый сок. Также непосредственно в торговом зале работает собственная пекарня. Благодаря этому гости магазинов всегда могут выбрать свежие хлебобулочные изделия на свой вкус более чем из 40 наименований», – говорится в сообщении.

Министр потребительского рынка и услуг Московской области Владимир Посаженников подчеркнул, что каждый новый открытый магазин – это всегда дополнительный комфорт для жителей и рабочие места.

«Постоянный рост торговых площадей в Московской области еще раз подчеркивает высокую инвестиционную привлекательность региона», – добавил он.

В дизайне интерьера и экстерьера преобладает теплая световая гамма, и создана общая атмосфера уюта. Торговое пространство и навигация нового магазина организованы таким образом, чтобы обеспечить максимальное удобство для покупателей. Торговые ряды стали шире, навигация более понятной, а различные товары скомпонованы по принципу смежности. Большое внимание в дизайне интерьера было уделено световым решениям. Точечное освещение направляет световой поток только на выложенную продукцию, что с функциональной точки зрения обеспечивает полную освещенность товара от верхней полки к нижней.

Новая «Пятерочка» в Ликино-Дулеве оборудована электронными ценниками, что повышает эффективность работы торговой точки. Также в магазине установлены три кассы самообслуживания, это позволяет увеличить пропускную способность в пиковые часы.

В новом универсаме используются покупательские корзины, изготовленные из переработанного пластика.