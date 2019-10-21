РИАМО - 21 окт. За сентябрь в Москве зарегистрировано 733 дорожно-транспортных происшествия с пострадавшими, сообщается в официальном Twitter-аккаунте ГКУ «Центр организации дорожного движения» (ЦОДД).

В результате аварий в сентябре в столице погибли 36 человек, а также пострадали 923.

«Основные причины неизменны: игнорирование ПДД, в первую очередь, превышение скорости», - отмечается в материале.

В ЦОДД призвали автолюбителей быть осторожнее на дорогах.