РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 21 окт. В подмосковных Люберцах 12 ноября пройдет марафон по переработке макулатуры, все желающие смогут сдать картон, журналы и газеты, сообщается в группе управления по охране окружающей среды администрации муниципалитета.

«Приглашаем принять участие в ежегодной экологической акции «Экомарафон переработка «Сдай макулатуру – спаси дерево!». Доброй традицией стало проведение акции на территории городского округа Люберцы, и в этот раз около Дворца спорта «Триумф» по адресу: улица Смирновская, дом №4 12 ноября с 10:00 до 13:00 состоится осенний сбор макулатуры», – говорится в сообщении.

На переработку принимают картон, старые книги, журналы, газеты, бумагу. Среди школ проводится конкурс, в котором победители получат призовые саженцы, а региональный оператор подарит контейнер для сбора отходов.

«Всем участникам акции от управления по охране окружающей среды подарят брендированную продукцию», – заключается в сообщении.