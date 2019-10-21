РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 21 окт. В Красногорске глава Россвязи Олег Духовницкий принял участие в гашении почтовых марок, посвященных истории отечественного мотоцикла, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Мероприятие прошло в понедельник в музее техники Вадима Задорожного в Архангельском.

«Хочу отметить, что выпуск филателистической продукции, посвященной мотоциклам, является довольно редким. В России марки на данную тематику выпускались в 1999 году, а также в 2004 году был выпущен один конверт «100 лет Международной мотоциклетной федерации», – сказал Духовницкий.

На марках изображены мотоциклы «Урал-Сахара» – единственный российский тяжелый мотоцикл, выпускаемый на Ирбитском мотоциклетном заводе, ИЖ-8 – модель мотоцикла, массово выпускавшаяся на заводе «Ижмаш» с 1938 по 1941 год в одиночном варианте или с коляской и ПМЗ А-750 – первый советский тяжелый мотоцикл, который производился на Подольском механическом заводе в одиночном варианте или с коляской для нужд армии и гражданской службы.

Выпущено по 104 тысячи экземпляров каждой марки.

Опытные образцы мотоциклов в СССР появились в конце 1920-х годов. Их создание связано с именем конструктора Петра Можарова, под руководством которого на Ижстальзаводе были изготовлены образцы первых «Ижей». Однако данный опыт мотопроизводства не получил продолжения. Самым первым серийным советским мотоциклом стал Л-300 «Красный Октябрь», выпущенный в 1930 году в Ленинграде. И только в конце 1940-х годах развернулось масштабное производство мотоциклов. Главными центрами мотостроения стали города Ирбит, Ижевск, Ковров, Киев, Минск.