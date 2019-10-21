РИАМО - 21 окт. Во втором квартале следующего года в столице откроются первые в стране учебные центры LEGO Education, где ребенок сможет получать дополнительные знания по различным предметам, в будущем такие центры помогут ученикам определиться с выбором профессии, сообщил журналистам генеральный директор компании «Электрификация» Владимир Затынайко.

«Сегодня мы сделали большой шаг к созданию крупнейшей образовательной площадки Москвы с применением обучающих технологий LEGO, имеющих признанную эффективность во всем мире. Совместными усилиями мы планируем открыть шесть обучающих классов для детей разного возраста во втором квартале 2020 года», – сказал Затынайко.

Он добавил, что в планах предусмотрено развитие совместного проекта до создания крупнейшего кластера, в которых помимо обучающих программ LEGO будут различные развлекательные активности для посетителей любых возрастов.

Директор LEGO Education Россия и СНГ Ольга Ломбас отметила, что проект позволит детям закреплять те знания, которые они получили в учебном заведении и даже определиться с выбором будущей профессии.

«Мы стараемся выстроить максимальную синхронизацию между учебным курсом, который ребенок проходит в начальной школе и теми программами, которые он может получить в центре образования. Чтобы те знания, которые ребенок получает в школе, дополнялись и донасыщались новыми знаниями», – добавила Ломбас.

Программы дополнительного образования LEGO Education позволяют развить у ребенка так необходимые навыки критического и творческого мышления, коммуникативные и социальные навыки, уверенность в себе, умение работать в команде и вести научную деятельность.