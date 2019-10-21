РИАМО - 21 окт. Схему движения в центре столицы изменят в связи с проведением торжественного марша, посвященного 78-й годовщине военного парада на Красной площади 7 ноября 1941 года, говорится в сообщении информационного центра транспортного комплекса Москвы.

«Движение по площади Васильевский Спуск будет перекрыто 22, 24, 29, 30 октября, а также 1 ноября с 14:00 до 20:00», – отмечается в сообщении.

Также полное перекрытие введут 5 и 7 ноября с 06:00 до 13:00 на улице Ильинка от Новой до Красной площади, по улице Варварке от Старой до Красной площади, а также по Васильевскому Спуску.

Также 7 ноября с 08:00 до 12:00 будет ограничено движение по Маховой улице от Большой Никитской до Тверской.

Кроме того, в тот же день с 11:00 до 14:30 схему движения изменят по улице Петровка от Театральной улицы дом №1 до Театрального проезда. Ограничения на вышеуказанных участках будут касаться одной полосы.