РИАМО - 21 окт. В День народного единства, 4 ноября, и накануне праздника электропоезда всех направлений Московского транспортного узла (МТУ) будут следовать по скорректированному графику, говорится в сообщении пресс-службы АО «Центральная ППК».

«Первого-четвертого ноября пригородные поезда Белорусского, Горьковского, Казанского, Киевского, Курского, Павелецкого, Рижского, Савеловского, Ярославского направлений курсируют по измененному расписанию: 1 ноября — по расписанию пятницы; 2 ноября — по расписанию субботы; 3 ноября — по расписанию воскресенья; 4 ноября — по расписанию воскресенья», – говорится в сообщении.

Компания просит пассажиров учитывать эту информацию при планировании поездок.

Центральная пригородная пассажирская компания напоминает, что ознакомиться с актуальным расписанием движения пригородных поездов можно на официальном сайте компании, на железнодорожных станциях и остановочных пунктах, а также в мобильном приложении «Расписание и билеты ЦППК». Приложение доступно в AppStore и Google Play.

Четвертого ноября в России отмечают День народного единства. Этот праздник был учрежден в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов.