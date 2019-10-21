РИАМО - 21 окт. В Лосиноостровском районе Москвы завершается строительство многоэтажного жилого дома по программе реновации, говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства столицы.

«Жилой дом по программе реновации на северо-востоке Москвы на улице Изумрудная, владение 26А готовится к вводу в эксплуатацию. В настоящее время строители завершают внутренние отделочные работы, идет благоустройство прилегающей территории», – отметил руководитель департамента строительства Андрей Бочкарев.

Общая площадь жилых квартир составляет 6476 квадратных метров. Стены в комнатах оклеены обоями на флизелиновой основе. Также выполнена улучшенная подготовка потолков с покраской латексными акриловыми красками.

В санузлах установлены ванны, унитазы, раковины, полотенцесушители, на кухнях – плиты и мойки. Стены санузлов отделаны керамической плиткой светлых тонов на всю высоту, а стены рабочей поверхности кухни на всю длину – фартуком из керамической плитки.

На полу в санузлах, а также на балконах и лоджиях, в зоне кухонь и прихожих уложен керамогранит светлых оттенков, а в комнатах – ламинат не ниже 32 класса. Двухкамерные энергосберегающие стеклопакеты оснащены москитными сетками. Межкомнатные двери выполнены из слоеного шпона, а металлические входные двери утеплены.

«Всего в районе Лосиноостровский по программе реновации новые квартиры получат жители 68 жилых домов. Для переселения подобраны семь стартовых площадок общей площадью 59,1 тысячи квадратных метров», – разъяснил Бочкарев.

Программа реновации жилищного фонда была утверждена в Москве в 2017 году. В новостройки по данной программе переедут около 1 миллиона москвичей. Реновация предусматривает расселение 5173 домов.