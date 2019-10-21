РИАМО - 21 окт. Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел новую линию по производству гофрокартонной продукции на московском заводе компании Smurfit Kappa, компания потратила на создание производства в столице 6 миллиардов рублей, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства Москвы.

«Модернизация московской промышленности идет полным ходом. Очередной пример — новая линия по производству гофрокартона на крупнейшем московском предприятии этой отрасли. Инвестиционный проект был реализован, в том числе благодаря городским налоговым льготам и льготному займу, предоставленному в рамках московской программы поддержки реального сектора», – отметил Собянин.

Компания Smurfit Kappa — лидер на мировом рынке бумажной упаковки и европейском рынке упаковки из гофрокартона. Она появилась в 2005 году. В августе 2017 года компания приобрела московское предприятие по производству гофрокартона и гофротары «Союз». В сентябре 2019 была открыта новая линия производства.

Сейчас московский завод компании производит картонные коробки, бумажные пакеты, лотки для свежих продуктов, гофрокартон в рулонах, конверты, упаковку с защитой от царапин, с термоусадочной пленкой и многое другое.

Площадь земельных участков, занимаемых предприятием, составляет 6,6 гектара, площадь производственных помещений – 33,3 тысячи квадратных метра. На заводе работают 287 человек. Предприятие 7% российского рынка гофрокартонной упаковки.

Более 65% продукции завода потребляется в Москве. Среди основных клиентов – промышленные предприятия «Вимм-Билль-Данн», «Царицыно», «Дымов», «Ударница», «Кока-Кола».

В 2017 году компания получила в Москве статус промышленного комплекса, что дало ей право на получение льгот по налогу на прибыль (15,5% вместо 20%), недвижимое имущество (снижение на 50%) и землю (снижение в пять раз).

Из потраченных на завод 6 миллиардов 3 миллиарда составила сама покупка предприятия в Москве, 1,5 миллиарда ушло на установку и модернизацию оборудования, 700 миллионов — на покупку оборудование, которое появится в I квартале 2020 года. Еще 500 миллионов ушло на внедрение IT-систем, автоматизацию производственного процесса, 300 миллионов — на создание систем безопасности.

«В установку новой производственной линии было инвестировано 350 миллионов рублей. В том числе был закуплен станок по вырубке гофрокартона стоимостью 150 миллионов рублей, две третьих из которых (100 миллионов рублей) составил займ Московского фонда поддержки промышленности и предпринимательства», — отмечается в сообщении.

После запуска новой линии объем выпуска гофро­картона на заводе увеличится на 20%. В перспективе планируется модернизировать и другие производственные линии завода. В 2020 году планируется инвестировать 500 миллионов рублей в покупку новой линии по вырубке и склеиванию гофрокартона с установкой печатного станка.

Всего в Москве есть восемь крупных и средних предприятий, производящих изделия из бумаги и картона. Кроме Smurfit Kappa, это ООО «МПФ «Союзпак», АО «Московский центр упаковки», ЗАО «Ламбумиз», ООО «Компания Биджи», ООО «Эль Пако», ОАО «ПО «Упаковка», ООО «Полиграфика». В них работают около 8,4 тысячи человек. Общий объем реализованных товаров достиг 39,9 миллиарда рублей.