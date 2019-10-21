РИАМО - 21 окт. Бесплатные мастер-класс, лекции и семинары пройдут в офисах «Мои документы» с 21 по 27 октября, гостям в том числе расскажут больше о ведении бизнеса, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«На мастер-классах «Mos.ru: как получать услуги, не выходя из дома» горожане повысят компьютерную грамотность и научатся получать госуслуги в электронном виде. Лектор поможет зарегистрироваться в личном кабинете на mos.ru и объяснит, как передавать показания приборов учета и записываться на прием в государственные учреждения», – говорится в сообщении.

Посетители также смогут узнать о существующих электронных услугах. Регистрация на мастер-класс не нужна.

Так, 22 октября семинар «Что такое бренд, зачем он нужен в бизнесе и как с ним работать?» пройдет в офисе в ЮЗАО по адресу: Новоясеневский проспект, дом 1. Посетители узнают о создании бренда, его развитии и защите от конкурентов. Начало в 11:00, нужна регистрация.

Гостей научат лепить из глины 22 октября на мастер-классе в районе Преображенское. Центр госуслуг находится по адресу: Большая Черкизовская улица, дом 5, корпус 8. Начало в 16:00.

Сажать кедровые орешки посетителей научат 23 октября в центре госуслуг района Восточное Измайлово по адресу: Измайловский проспект, дом 93, корпус 1. Начало в 16:00.

Помимо этого, 23 октября гостей приглашают в центр в ЮЗАО на семинар «Тонкости налоговой оптимизации». Лекторы расскажут, как снизить налоговые риски, какие существуют способы налоговой оптимизации, и кто относится к льготным категориям налогоплательщиков. Начало в 15:00, нужна регистрация.

Семинар «Система адаптации персонала, или как получить эффективного сотрудника за короткий срок» организуют 23 октября в офисе в ЦАО по адресу: Пресненская набережная, дом 2. Начало в 17:00, необходима регистрация.

«Спикер-slam MBM.MOS» пройдет 24 октября в ЦАО по адресу: Пресненская набережная, дом 2. 10 спикеров поделятся профессиональными знаниями, у них будет 10 минут на то, чтобы заинтересовать публику. Начало в 18:00, необходима регистрация», – дополняется на сайте.

О том, как читать и строить финансовую модель, посетители узнают 25 октября также в офисе в ЦАО. Начало в 16:00, необходима регистрация.

Семинар «Вводное предложение: маркетинговые инструменты как «прелюдия» к бизнес-переговорам» организуют в ЮЗАО 26 октября, гостям расскажут о правилах формирования вводного предложения. Начало в 13:00, необходима регистрация.

Также 26 октября в ЦАО в 12:00 пройдет лекция «Онлайн-кассы для малого бизнеса. С чего начать?». В этот же день в ЮЗАО организуют практическое занятие в рамках цикла «Бизнес-переговоры» – инструмент, приносящий прибыль». Начало в 14:00. На оба мероприятия нужна регистрация.