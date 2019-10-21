РИАМО - 21 окт. Врачи Морозовской больницы провели операцию по удалению опухоли шеи у новорожденной девочки, эту патологию обнаружили во время дополнительного ультразвукового исследования будущей мамы на 39-й неделе беременности, говорится в сообщении пресс-службы департамента здравоохранения столицы.

На вторые сутки после рождения, малышку доставили в неонатологическое отделение Морозовской детской больницы. У пациентки выявили объемное образование мягкой консистенции размером 17 на 6 сантиметров в области шеи слева, которое затрудняло дыхание и кормление.

«Ребенку провели полное обследование и диагностировали трехкамерную опухоль поверхности шеи – предположительно лимфангиому, непроникающую в грудную полость. На седьмые сутки после рождения ребенка <…> врачи удалили образование шеи, располагающееся под кивательной мышцей и платизмой. Операция длилась полтора часа и прошла успешно – образование было удалено без нарушения целостности оболочек», – отмечается в сообщении.

Лимфангиома или лимфатическая мальформация – это порок эмбрионального развития лимфатической системы, составляющая от 1 до 10% всех пороков развития сосудов у детей.

«Своевременное оперативное лечение избавило девочку от врожденного порока и позволило нормализовать питание и дыхание. Теперь ребенок может развиваться без ограничений и в дальнейшем вести полноценный образ жизни», – пояснила заведующая отделением челюстно-лицевой хирургии Морозовской больницы Ирина Базина.

Ребенка выписали домой в удовлетворительном состоянии под наблюдение педиатра по месту жительству.