РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 21 окт. Рисунки на стенах, новые игрушки и мебель появятся в игровой комнате больницы №1 в Люберцах, сообщил руководитель фракции «Единая Россия», ответственный за реализацию партийных проектов на территории городского округа Александр Шлапак.

В городском округе Люберцы «Добрую комнату» оборудуют в детском поликлиническом отделении Люберецкой районной больницы №1, расположенной по адресу: поселок Малаховка, Быковское шоссе, дом 40.

«Цель проекта в том, чтобы дети и их родители, которые приходят в поликлинику комфортно проводили свое время. Подобные комнаты привлекают внимание, психологически разгружают и подготавливают к посещению врача. Комната будет расписана рисунками, чуть позже установят новую мебель. Также будут закуплены игрушки», – сказал Шлапак.