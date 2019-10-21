РИАМО – 21 окт. На территории Московской области обнаружили останки четырех человек, которые являются жертвами преступного сообщества бизнесмена Олега Медведева (Шишканова), больше известного в уголовном мире, как Шишкан, сообщается на сайте СК России.

Главным управлением по расследованию особо важных дел СК РФ продолжается расследование уголовного дела о преступном сообществе Шишканова. Его членам инкриминируется ряд тяжких и особо тяжких преступлений, среди которых убийства и вымогательства.

«В ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий обнаружены тела четырех человек, убитых в 2012 году. Жертвами преступления стали генеральный директор ЗАО «Племзавод Раменское» и трое ее родственников. По версии следствия, они были устранены членами преступного сообщества по указанию Медведева (до изменения фамилии – Шишканов) за отказ передать земельные участки», – говорится в сообщении.

Следствие провело масштабные работы по исследованию территории вблизи одного из дачных массивов в муниципалитете.

«Осматриваемая территория составила более 2 тысяч квадратных метров, а максимальная глубина – 10 метров. В результате раскопок, проводимых на протяжении 12 дней, на глубине около четырех метров были найдены и извлечены тела погибших, у двух из них в области головы обнаружены пули», – дополняется в сообщении.

По изъятым человеческим останкам и пулям назначены все необходимые экспертные исследования, в том числе направленные на установление причин смерти людей.

Под стражей остаются девять фигурантов уголовного дела: Олег Медведев, Эдуард Харьков, Юрий Григорьев, Дмитрий Гусев, Дмитрий Барышников, Юрий Офицеров, Дмитрий Хламкин, Лоретис Виткаускас, Михаил Коровин. Следователи выясняют роль каждого соучастника, а также проверяется их причастность к другим возможным эпизодам преступной деятельности.

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