РИАМО – 21 окт. В городском округе Домодедово на 15 километре автодороги Каширское шоссе – Барыбино – Кишкино – Большое Алексеевское изменено автомобильное движение на мосту через реку Речицу, рабочие уже приступили ко второму этапу ремонта сооружения, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Для проезда транспорта организовано движение по отремонтированной мостовой части.

«На одной из частей мостового перехода через реку Речицу работы завершены – на первом этапе переустроили зону сопряжения, восстановили мостовую плиту, обустроили гидроизоляцию, заменили асфальтобетонное покрытие и установили барьерное и пешеходное ограждение для повышения безопасности», – сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.

Он дополнил, что на второй полосе моста работы продолжаются, в связи с чем изменили схему движения транспорта.

Призываем автомобилистов быть внимательными и следовать указаниям дорожных знаков, подчеркнул Гержик. Для жителей более чем 10 близлежащих населенных пунктов мостовой переход обеспечивает беспрепятственный проезд по автомобильной дороге Каширское шоссе – Барыбино – Кишкино – Большое Алексеевское, которая ведет к железнодорожной станции Барыбино и трассе М-4 Дон.

Искусственное сооружение имеет общую протяженность свыше 34 метров, интенсивность движения по нему составляет около 8,5 тысяч автомобилей в сутки. На сегодняшний день специалисты приступили к выполнению второго этапа, завершена разборка дорожной одежды, продолжается разборка зон сопряжения.

Все ремонтные работы на объекте планируется завершить до конца 2019 года, разъясняется в пресс-релизе. Всего в Подмосковье в этом году запланировано отремонтировать порядка 26 искусственных сооружений, на девяти из них – проведут капитальный ремонт. Ремонтные работы на 14 сооружениях планируется завершить в конце 2019 года, а на 12 объектах – в 2020 году.

С адресным списком ремонта искусственных сооружений можно ознакомиться на сайте министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.