РИАМО – 21 окт. ПАО «Сбербанк» намерено ввести пониженные ставки для ипотеки на новостройки, воспользоваться ими можно будет при покупки квартир в новых домах, строительство которых финансируется банком посредством эскроу-счетов, сообщает Федеральное агентство новостей.

«По программе господдержки семья с детьми сможет оформить ипотеку со ставкой от 1%, программа субсидирования с аккредитованными застройщиками Сбербанка предполагает заем от 3,3%, минимальная ставка по остальным ипотечным программам составит 5,3%», - отмечается в материале.

При этом пониженные ставки будут действовать только до ввода новостройки в эксплуатацию. После этого будет устанавливаться уже стандартная ставка — на сегодняшний день минимальная ипотечная ставка на приобретение квартир в новых домах составляет 7,3%.