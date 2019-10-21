РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 21 окт. Сотрудники ГИБДД Красногорска до 27 октября проконтролируют соблюдение режима труда и отдыха водителями пассажирского и грузового транспорта в рамках областного тематического рейда, сообщил начальник отделения технадзора отдела ГИБДД УМВД России по Красногорску Олег Инчиков.

«Отдел ГИБДД УМВД России по горокругу Красногорск в целях снижения аварийности с участием грузопассажирского транспорта, профилактики нарушений режима труда и отдыха водителями, а также контроля оснащения транспортных средств тахографами в период с 21 по 27 октября 2019 года проводит профилактический рейд «Тахограф», – сказал Инчиков.

Он отметил, что за управление транспортным средством, либо выпуск на линию транспортного средства для перевозки грузов и пассажиров без технического средства контроля, обеспечивающего непрерывную, некорректируемую регистрацию информации о скорости и маршруте движения транспортного средства, о режиме труда и отдыха водителя транспортного средства, а также с неработающим или с несоответствующим установленным требованиям тахографом предусмотрен административный штраф на граждан в размере от 1 до 3 тысяч рублей, а на должностных лиц – от 5 тысяч до 10 тысяч рублей.

Кроме того, нарушение лицом, управляющим транспортным средством для перевозки грузов и (или) пассажиров, установленного режима труда и отдыха влечет наложение административного штрафа в размере от одной тысячи до трех тысяч рублей.

«В период проведения рейда экипажи дорожно-патрульной службы ГИБДД будут проверять соблюдение требований ПДД водителями вышеуказанной категории транспортных средств. Особое внимание будет обращено на соблюдение режима труда и отдыха водителями. Напомним, как правило рабочая смена составляет 10 часов, время управления – 9 часов и межсменный отдых – 12 часов. За превышение рабочей смены водитель и работодатель несут административную ответственность», – подчеркнул Инчиков.

Он добавил, что о нарушениях, выявленных в результате проведения административных расследований, инспекторы отделения технического надзора ОГИБДД сообщают в инспекцию по труду.