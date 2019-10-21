РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 21 окт. Ремонт дорожного покрытия в поселке Малаховка подмосковных Люберец в текущем году выполнили на площади 36 тысяч квадратных метров, сообщил глава городского округа Владимир Ружицкий.

Работы были произведены на семи участках автомобильных дорог.

«Часть дорог отремонтировали по результатам голосования активных жителей на портале «Добродел». Это четыре участка – на улицах Пионерская, Мосдачтрестовская, Безымянном тупике и Новом проспекте», – сказал Ружицкий.

Кроме того, на улице Тургенева заменили дорожное покрытие, ведущее к школе, детскому саду и парку.

Также отремонтировали улицы Щорса и Мосдачтрестовская по направлению к детскому оздоровительному санаторию и улицу Новый проспект, ведущую к железнодорожной станции Красково.