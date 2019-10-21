РИАМО - 21 окт. Эксперты порекомендовали всем, кто еще не успел поменять резину на зимнюю, сделать это до начала следующей рабочей недели, ожидается резкое ухудшение погоды, сообщается на сайте «Метеовести».

«Характер погодных условий в центре европейской части России в середине завершающей октябрь недели существенно изменится. Погода резким образом возвратится в климатическое русло. В тылу завершающего серию циклона, траектория движения центра которого пройдёт по Полярному кругу, на Русскую равнину устремится холодный арктический воздух», – говорится в сообщении.

Ожидается, что температура быстро понизится, местами пойдет мокрый снег. Возможно установление временного снежного покрова.

«В такую погоду сцепление шин с дорожным покрытием не всегда может быть достаточным, и наличие зимней на колесах вашего автомобиля прибавит вам уверенности при вождении», – добавляется в сообщении.

Однако на этой неделе в Москве и в Подмосковье прогнозируется теплая погода, столбики термометров будут подниматься до 15 градусов.

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