Москва продолжает бить тепловые рекорды. По словам специалистов центра «Фобос», в первой половине дня 21 октября было установлено рекордно высокое для этой даты значение за последние 68 лет. Температура воздуха достигла 14,4 градуса и продолжает расти. Но сохранятся ли тепловые аномалии надолго? Когда в регион придут холода и не пора ли перетряхивать шкафы в поисках зимних шапок, читайте в материале РИАМО.

18 градусов выше нуля в середине октября

© Сайт мэра Москвы

На наступившей рабочей неделе можно не доставать из шкафов пуховики и шубы, а со среды даже не брать с собой зонт. В Московском регионе в этот период сохранится теплая и преимущественно сухая погода. По словам ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Михаила Леуса, днем температура может подняться до 18 градусов.

«Общий фон погоды на следующей неделе будет по-прежнему очень теплым, учитывая, что на календаре последняя декада октября. В первые два дня недели погода будет облачная с прояснениями, местами возможны небольшие дожди. Во вторник станет немного прохладнее», - сказал Леус РИАМО в воскресенье.

В понедельник днем температура воздуха в столице достигнет 15–17 градусов, а в Подмосковье - 13–18 градусов. Это на 6–7 градусов выше стандартных для октября показателей. Во вторник в Москве ожидается 12–13 градусов тепла, по области - от 10 до 15 градусов.

По словам эксперта, до конца рабочей недели по северу европейской части нашей страны будут перемещаться циклоны, а Москва и окрестности будут находиться в их южной, достаточно теплой части. Жителей столицы ждет облачность с прояснениями, существенных осадков в среду, четверг и пятницу не ожидается.

Ночная температура в среду и четверг составит 6–10 градусов, в пятницу — до 5–7 градусов выше нуля. Днем температура сохранится на достаточно высоком уровне — 11–16 градусов в Московской области и 12–15 градусов в Москве.

Аномалий не будет: когда ждать настоящий снег в Московском регионе>>

Вторая аномально теплая осень

Год назад москвичей тоже радовала необычайно теплая осень. В 2018 году до двадцатых чисел сентября стояло летнее тепло, затем на 10 дней наступила прохладная погода, а потом температура воздуха снова повысилась.

В октябре нынешнего года центр России находится под влиянием теплой зоны антициклона.

Как ранее сообщил СМИ научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, из-за антициклона на центр страны идет заток воздуха с юга, юго-востока и юго-запада.

Синоптик уточнил, что такие антициклоны характерны для лета, а не для осени, и напомнил о прошлогодней осенней аномалии. Такие редкие события, по его словам, в последнее время стали повторяться чаще. Он связывает это с глобальным потеплением климата.

«Осень. Снег»: пользователи соцсетей о первом сюрпризе зимы в Московском регионе>>

Резкого похолодания не будет

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков рассказал РИАМО в понедельник, когда температура воздуха опустится до обычной для осеннего периода.

Пока холодов не видно, хотя по статистике они уже должны были наступить, сказал синоптик.

«Даже в выходные 26–27 октября будет еще очень тепло, в субботу - больше 10 градусов, в воскресенье - 8–10. Обычно в эти даты уже устанавливается неустойчивый снежный покров», - отметил он.

В течение недели резкого понижения температуры ждать не приходится. По словам Синенкова, только в начале следующей недели начнется поступление холодного воздуха в европейскую часть России.

«Только ближе к середине следующей недели, 29–30 октября, температура опустится до отрицательных значений», - сказал Синенков.

Это будет близко к стандарту или даже ниже. Среднесуточная температура в эти дни, по статистике, около двух градусов.

О том, когда в регионе установится постоянный снежный покров, пока говорить рано. Обычно это происходит во второй половине ноября. Но бывают и исключения - например, в 2004 году снег лег только 17 января.

«Чем больше москвичи болеют, тем больше аптека зарабатывает»>>