РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 21 окт. В подмосковном Подольске полицейские задержали мужчину, подозреваемого в краже ноутбука и телефона из логистического отдела фирмы, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть 4 отдела полиции УМВД России по Подольску поступило заявление от 28-летнего начальника логистического отдела фирмы о том, что неизвестный проник в помещение организации, расположенной на проспекте Юных Ленинцев, и совершил хищение ноутбука и мобильного телефона стоимостью более 21 тысячи рублей.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в совершении данного преступления был установлен и задержан безработный 27-летний житель Республики Бурятия. В ходе личного досмотра в рюкзаке задержанного было обнаружено похищенное имущество», – говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». Подозреваемого задержали, ему грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.