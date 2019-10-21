РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 21 окт. Сотрудники Госавтоинспекции подмосковного Красногорска до 18 ноября проконтролируют соблюдение водителями правил перевозки детей, сообщил инспектор группы организации службы 11 батальона ДПС капитан полиции Сергей Хаустов.

«С 21 октября по 18 ноября на территории Московской области (в том числе в горокруге Красногорск – ред.) проводится комплексное информационно-профилактическое мероприятие «Осенние каникулы», в ходе которого подразделениями ГИБДД Московской области предполагается принять комплекс мер для того, чтобы дети получали как можно меньше травм в результате дорожно-транспортных происшествий», – сказал Хаустов.

Он подчеркнул, что снизить тяжесть детских травм при ДТП, максимально обезопасить нахождение ребенка в машине может только специальное устройство. В настоящее время оно является обязательным для перевозки несовершеннолетних на переднем сидении до 12 лет, а на заднем – до 7 лет. За нарушение этого правила законодательством предусмотрен штраф в размере 3 тысяч рублей.

«Личным составом 11 батальона ДПС 1 полка ДПС (северный) ГИБДД ГУ МВД России по Московской области в целях стабилизации обстановки с дорожно-транспортным травматизмом, снижения тяжести последствий дорожных аварий на 22, 25, 26 октября и на 1, 2, 8 и 9 ноября запланированы информационно-пропагандистские мероприятия и рейды, направленные на пресечение нарушений правил дорожного движения, связанных с перевозкой детей в салоне автомобиля, а также массовые проверки водителей транспортных средств на состояние опьянения», – отметил Хаустов.

По его словам, за 9 месяцев нынешнего года на дорогах Московской области зарегистрировано 396 дорожно-транспортных происшествий с участием детей и подростков в возрасте до 16 лет. Погибли 9 юных участников дорожного движения и 426 получили травмы различной степени тяжести.